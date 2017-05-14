Ученые обнаружили первую сложную татуировку в истории человечества

Ученые обнаружили на египетской мумии первую сложную татуировку в истории человечества. Возраст изображения, по предположениям экспертов, может достигать 5 тысяч лет.

Несмотря на то, что мумия находилась в музее около столетия, эксперты только сейчас заметили на ней определенное изображение. Посе изучения рисунка с помощью инфракрасного излучения, ученые смогли отчетливо увидеть очертание какого-то животного. С

ама татуировка могла быть нанесена, по предположениям специалистов, обыкновенной сажей. К тому же, рисунков на теле египетской мумии было несколько, а один из них, более отчетливый, напоминал козу. Как утверждают британские ученые, подобное могло быть ярким свидетельством отчаянного характера человека и его социального положения в обществе.

Специалисты уверены, что это открытие имеет решающее значение, ведь наверняка эта мумия с татуировками возрастом в 5 тысяч лет не единственная в своем роде, и наверняка в мире существуют подобные ей экземпляры.