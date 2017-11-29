Ученым удалось воссоздать реальный облик Иисуса Христа

Британским ученым удалось воссоздать истинный облик Иисуса Христа. По словам исследователей, Иисус был смуглым работящим мужчиной с короткими вьющимися волосами.

В ходе своего очередного исследования, специалисты Королевского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что на самом деле истинный образ Иисуса Христа отличался от того, что изображают на всех иконах. Для тех времен, в которых проживал Иисус, он считался мужчиной довольно среднего роста, 1,70 см, а также имел смуглую кожу с оливковым оттенком и короткие вьющиеся волосы.

По словам исследователей, в те времена у Христа никак не могло быть длинных и ровных волос, так как все евреи коротко стригли бороды и волосы, чтобы избежать появления вшей, потому, скорее всего, Иисус придерживался тех же правил. Тело его было худощавым, так как Иисус постоянно голодал, однако мускулатура была развита, ведь он занимался тяжелым физическим трудом.

Исследователи полагают, что Христос не был красивым мужчиной, иначе это написали бы в Библии, как про Моисея и Давида, однако можно предположить, что у кареглазого плотника имелись на лице шрамы или порезы.

Что же касается его одежды, ученые отмечают, что Иисус носил короткую шерстяную тунику, оголяющую ноги, и сандалии, перенесшие множество ремонтов. Исследователи полагают, что на поясе у Христа могла быть повязка, а в холодную погоду он всегда носил длинный плащ.