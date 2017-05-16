Учёные: девочки имеют такую же склонность к отправке секс-фото, как и мальчики

Психологам удалось установить, что среди отправителей секс-фото в сети Интернет число девушек не значительно отличается от числа мальчиков. Распространение секстинга в жизни подростков достигло рекордных показателей.

Ученым и раньше было известно, что в возрасте от 12 до 17 подростки активно используют Интернет не только для учебы, но и для развлечений, зачастую не самых безобидных. Так, согласно исследованию, опубликованном в журнале JAMA Pediatrics.

Член экспертной группы, психолог Меган Маккой и ее коллега Элизабет Ангеринг, отмечает, что число получателей снимком сексуального содержания достигло 27%, 15% из них являются отправителями.

Исследование психологов было проведено в крупнейших странах мира, в частности, в США, Европе, Австралии и ЮАР. Ученым удалось установить, что, несмотря на общий стереотип, девочки не реже мальчиков публикуют свои голые фото.

Однако, как утверждают психологи, на данный момент нельзя в точности установить, что именно может считаться "секс-контентом", потому что сообщения с откровенным фото и без такового стоит различать.