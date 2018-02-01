Google сможет предсказывать смерть человека

Эксперты DeepMind, компании, которая является подразделением корпорации Google, сообщили о разработке искусственного интеллекта, способного предсказывать смерть человека. для осуществления проекта компания заручилась поддержкой Министерства по делам ветеранов США.

Специалисты внесли в нейросеть данные о болезнях порядка 700 военных. После анализа полученной информации, предполагают ученые, система ИИ сможет выявлять в организме человека болезни на ранних стадиях. Особое внимание в проекте специалисты уделили внимание распознаванию таких заболеваний как пневмония и почечная недостаточность. Именно эти болезни чаще всего не имеют ярких симптомов и прогрессируют в организме человека с малой вероятностью обнаружения.

Искусственный интеллект, разрабатываемый учеными, сможет распознавать болезни, которые приводят к смерти человека. Таким образом, нейросети смогут предсказывать летальные исходы. Проект получил внимание американских государственных ведомств.

Технология сможет значительно снизить смертность людей, страдающих от болезней, которые сложно выявить без специальных анализов. В осуществлении разработок ИИ, способного предсказывать смерть, примет участие Министерство по делам ветеранов США.