Ученые: большинство растений родом из Восточной Азии

Еще в 1996 году китайские ученые предположили о независимом развитии восточно-азиатской флоры. Но поданной теме оставалось еще много вопросов, которые требовали более глубокого разбирательства.

Ученые имеют все основания полагать, что большинство растений Северной Америки и Европы произошли из Восточной Азии. Кроме этого Азия считается родиной всех покрытосеменных, а сама флора делится на два вида. Первый из них – китайско-японский, более старшая, вторая – китайско-гималайская. Гипотезы существовали давно, но подтвердить их не удавалось из-за ограниченности методов исследования и недостатка материалов.

Группа профессора Сан Хана из Института ботаники и сотрудники Китайской академии наук предложили термин для общего названия флоры Восточной Азии - Metasequoia Flora. Ученые исследовали методы распределения отдельных видов, которое происходило неравномерно. Это обусловлено большой разницей высотности и температуры региона. Они доказали, что флора Азии имела большое влияние на всю растительность северного полушария, а так же была тесно связана с суперконтинентом древности – Гондваной.