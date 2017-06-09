В прибрежных водах США нашли масштабное кладбище с останками людей

Исследователи из США сообщают о масштабном кладбище с останками людей, которое они нашли в прибрежных водах Флориды. Сообщается, что изучение залежей берегов началось в 2016 году, тогда на глубине 6,5 метров нашли первый артефакт из подводного захоронения в районе Манасота-Ки.

Специалисты из США сообщают о своей новой находке, которую они сочли за ценный артефакт из прошлого. Так, им удалось обнаружить масштабное кладбище с останками людей. Предположительно, это кости коренных жителей Америки. Некоторые исследователи считают, что их можно датировать приблизительно пятью тысячами лет до нашей эры, однако сложно определить их точный возраст из-за того, что на их сохранность влияла водная стихия.

Известно, что изучение прибрежных вод этой территории началось несколько лет назад. Тогда удалось найти человеческую челюсть, после чего работы продолжились. На сегодняшний день исследователи смогли поднять со дна множество частей скелетов. Они склоняются к версии, что раньше этот участок был сушей, однако позже из-за потепления вода поднялась выше и затопила кладбище.