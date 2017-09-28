Жители Коми на полнолуние заметили в небе сверкающий НЛО

26 февраля жители Республики Коми заметили в ночном небе на полнолуние сверкающий НЛО. Свидетели таинственного явления зафиксировали его на камеру и выложили в YouTube.

Мужчины в Койгородском районе около двух часов следили за неопознанным объектом. Он выглядел, как светящееся сферическое тело, переливающееся разными цветами. На фоне яркой основы можно заметить круглую структуру поменьше, которая поворачивалась по сторонам при перемещении НЛО.

Автор ролика поинтересовался у пользователей видеохостинга возможным происхождением зафиксированного происшествия. Сам он теории инопланетного происхождения, видимо, не придерживаются.

Ранее исследователи из организации "Космопоиск" сообщили о полученных 270 свидетельств НЛО. Уфологи отмечают, что очень часто в Сеть попадают видеоматериалы о псевдо-объектах. После проверки они оказываются неполадками камеры, бликами, каплями воды, пылью или другими воздушными частицами. К тому же, увеличились случаи подделок.