NASA: астронавты могут из космоса занести на Землю опасные вирусы

Ученые NASA сообщили, что путешествия в космос таит для Земли опасности. Инопланетные вирусы через космонавтов могут попасть на планету, источником микроорганизмов является спутник Сатурна Энцелада.

Как предположили ученые, на Энцеладе возможно существование жизни. На спутнике Сатура высокая гидротермальная активность. Там, считают эксперты, может извергаться пар и капли подземного ледяного океана.

Гидротермальная активность на Энцеладе, уверенны ученые, является признаком того, что на спутнике Сатурна находятся различные виды микроорганизмов, диоксиды кремния, разнообразия газов. Также там могут быть моноксиды и двуокиси углерода.

Энцелад считается объектом, на котором с наибольшей вероятностью могут находиться живые микроорганизмы и вирусы. Данная форма жизни способна переноситься по космосу и попадать на орбиты, где присутствуют космонавты. Через ученых вирусы с других планет попадают на Землю.

О космических опасностях эксперты сообщают часто. Так, сообщили недавно ученые: запущенный в космос Tesla Roadster грозит уничтожением жизни на Марсе. Изучение космоса таит в себе много загадок, многие эксперименты вызывают опасения и страх.