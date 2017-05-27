Ученые заявляют, что Европа поменялась климатом с Арктикой

Ученые в настоящий момент рассуждают над тем, с чем связано резкое похолодание в Европе и аномальные температуры. По версии исследователей, Европа поменялась климатом с Арктикой, где в настоящий момент специалисты фиксируют рекордно низкие для этой местности температуры.

В этом году зима оказалась довольно суровой, по всей Европе бушуют морозы и, вероятно, пока не планируют отступать. Рекордно низкие температуры были зафиксированы даже в южных странах, где пляжи запорошило снегом. Ученые считают, что такие резкие изменения климата произошли из-за сибирского холодного фронта, который распространился по всей Европе.

Сибирский холодный фронт имеет особенность возникать тогда, когда ветра с довольно низкими температурами попадают за пределы вихря, который циркулирует в 30 километрах от поверхности планеты, с запада на восток над Арктикой.

Из-за этого специалисты пришли к выводу, что произошли изменения климата Европы и Арктики, однако такие рекордно низкие температуры фиксируются в Арктике практически ежегодно, потому пока не предоставляют никаких поводов для волнения.