Ученые: Восприятие запахов связано с политическими взглядами

Ученые из Швеции обнаружили: восприятие природных запахов связано с политическими взглядами человека. Их исследование осветило издание Daily Mail.

В прошлом году эксперты организовали в Интернете масштабный опрос среди населения разных государств. Исследование должно было выявить зависимость между приверженности определенным социальным идеалам и отношением к запахам таких субстанций, как пот и моча.

Граждане США отвечали на вопросы о том, за какого кандидата в президенты намерены отдать свой голос на выборах. Как оказалось, американцы, испытывающие резкое отвращение к естественным запахам, поддержали позицию Дональда Трампа. А те, кто спокойно переносил биологические ароматы, голосовали за конкурентов.

Психолог Йонас Олофссон предполагает, что непереносящие телесные запахи люди тянутся к авторитарным лидерам. Согласно теории, они обладают инстинктом, который заставляет избегать инфекционных угроз. Благодаря такой особенности, человек стремится к жизни в обществе с расслоением и держаться подальше от неблагополучных собратьев.

Приверженность демократических ценностей, напротив, свидетельствует о приятии запахов метаболизма. Люди с такими взглядами чувствуют себя в безопасности, находясь рядом с другими представителями своего вида.