Ученые из Австралии обнаружили стволовые клетки двойного действия

Ученые из Австралии обнаружили стволовые клетки, которые могут развиваться в двух разных направлениях. Открытием поделилось издание New Atlas.

Изначально сотрудники Университета Квинсленда выделили из плаценты эндотелиальные стволовые клетки, из которых у человека вырабатываются кровеносные сосуды. В процессе выращивание этих предшественников биологи неожиданно увидели, что в материале содержатся иные клетки - мезенхимные. Из таких в организме развиваются хрящи, кости и липоциты. Таким образом миру открылся двойной мезо-эндотелиальный тип.

Ранее для выращивания тканей с мезенхимными и эндотелиальными свойствами биоинженерам нужно было использовать два типа стволовых клеток. Теперь же доказана возможность существования единой сдвоенной клетки, которая может одновременно использоваться для развития двух разных структур. При помощи открытых двойных клеток можно восстанавливать поврежденные кости и хрящи, а параллельно этому - сосуды.

Однако, в настоящее время исследователи не умеют создавать специфическую культуру, которая позволит клеткам длительное время сохранять жизнеспособность в пробирках. Тем не менее, они пытаются производить кровеносные сосуды для младенцев, больных церебральной ишемией. Этот недуг не дает крови должным образом поступать в головной мозг.