Ученые: прикосновения любимого человека помогают справляться с болью

Израильские и французские ученые выяснили, что прикосновения любимого человека помогают его партнеру избавиться от боли. Тактильный контакт способствует синхронизации активности мозга возлюбленных, что притупляет боль у страдающего человека.

Ученым не удалось найти точное объяснение тому, что тактильный контакт помогает справляться с болью. Однако, данный метод признан эффективным. Особенно при болях помогают медленные поглаживания.

По мнению экспертов, через тактильный контакт блокируется ход болевого ощущения через спинной мозг. Легкие и нежные прикосновения приводят к стабилизации сердцебиения и успокаивают тревожность.

Мнение ученых было подтверждено опытным путем. Для эксперимента исследователи привлекли 44 человека. Все участники состояли между собой в браке. При помощи специальных датчиков ученые вызвали у женщин болевые ощущения. Вся активность мозга записывалась специальной аппаратурой. В итоге, боль и неприятные ощущения у женщин стихали, когда они держались за руки со своими возлюбленными.