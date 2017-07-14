Ученые: запущенный в космос Tesla Roadster грозит уничтожением жизни на Марсе

Автомобиль Tesla Roadster, который запустила в космос компания Space X из США, грозит Марсу уничтожением жизни. Этого опасаются ученые из Университета Пердью.

На сайте учебного заведения появилась публикация, которая сообщает о рисках этого предприятия. Биологи пишут, что космонавты NASA осознают ту опасности, которую представляют необработанные объекты, произведенные на Земле. Поэтому их тщательно стерилизуют, избавляя от земной флоры и фауны.

Профессор Джей Мелош предполагает, что Tesla Roadster процедуру очистки не прошла. Это может привести к непредсказуемым последствиям для Красной планеты. Занесенные на Марс бактерии-земляне способны оказать воздействие на местных аборигенов. Существует вероятность, что земные микроорганизмы подавят марсианские или полностью истребят их, нанеся огромные потери науке. С другой стороны, они могут не выжить в условиях Марса и оставить экосистему на прежнем уровне. Фауна также рискует мешаться в неизвестных пропорциях.

Эксперт отмечает, что теоретически бактерии должны погибнуть ещё в космосе от радиационного излучения, температурного режима и низкого давления. Однако некоторые из них обладают способностью переносить всё вышеперечисленное, впадая в глубокий анабиоз.