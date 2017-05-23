Ученые: грибы выделяют галлюциногены для защиты

Американские ученые выяснили: грибы выделяют галлюциногенные вещества для своей защиты. Об этом сообщает издание Evolution Letters.

Некоторые виды грибов синтезируют в своих телах псилобицин, который воздействует на серотониновые рецепторы людей и вызывает у них галлюцинации. Это вещество вырабатывается из псилоцина, который сопровождает жизнедеятельность порядка 200 представителей царства.

Сотрудники Университета Огайо открыли кластер из пяти генов, которые провоцируют выработку псилоцина. Особенности ДНК подразумевают, что впервые эта функция проявилась в грибах, питающихся гниющей древесиной. Несколько позже она передалась видам, обитающим на помете животных.

Дальнейшее изучение привели к теории, что псилобицин появился с целью защитить грибы от живых внешних угроз и соперников. Предполагается, что выделения существенно снижает аппетит у организмов, которые питаются грибами, или оказывает другое воздействие на их поведение. Кроме того, снижает жизненную активность у сородичей, обитающих по соседству. Стоит отметить, что аналогичный эффект от псилобицина замечают и люди. В дальнейшем биологи планируют изучить процесс выработки псилоцина и внедрить его в медицину.

Эксперты давно заметили, что процесс характерен для грибов, которые генетически существенно различаются. Есть теория, что отвечающие за способность выделять псилоцин гены передаются "горизонтально", а не в пределах прямого скрещивания. Свидетельство тому - широкое распространение галлюциногенных грибов, растущих в разных участках планеты.