Ученые: Луна могла возникнуть из раскаленного газового "бублика"

Ученые разработали теорию возникновения Луны из раскаленного газового "бублика". Об этом они написали в статье для журнала JGR: Planets.

В настоящее время большинство астрофизиков считают, что Луна "родилась" в процессе столкновения протопланетного объекта Тейи и зачатка Земли. Во время удара в космос выбросило породы, из которых впоследствии сформировался естественный спутник. Концепция хорошо вписывается в лунную массу, уровень железа и некоторые другие свойства.

Однако Сара Стюарт и её коллеги из американского университета Калифонии в Дэвисе предполагает, что Луну породило кольцо и горячего газа, который появился после разрушительной встречи всё той же Тейи с прото-Землей и испарения 1\10 последней. При распространенном ныне варианте в состав Луны попали бы многие элементы с Тейи, которая по составу должна была сильно отличаться от объектов Солнечной системы. В реальности же химические составляющие Земли и её спутника практически не отличаются.

Над этой теорией Сара Стюарт работает уже более четырех лет. Она разработала гипотезу "планеты-юлы", согласно которой Земля очень быстро вращалась вокруг своей оси и со стороны напоминала детскую юлу, лежащую на боку. Столкнувшись с Тейей она образовала "бублик" гигантских масштабов - его диаметр превышал земной. В этом случае материя исходников полностью перемешивалась. В результате и появились два объекта, схожих по составу.

Исследователь отмечает, что теория требует очень строгих условий, которые в реальном космосе маловероятны. Для "бублика" требуется, чтобы Тейя свалилась на Землю-юлу под нужным углом и с определенной скоростью. При этом прародительница должна была иметь строго установленную астрономами массу.