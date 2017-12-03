Уфологи: британские военные тайно сотрудничают с пришельцами

Знаменитый в своем деле уфолог Скотт Уоринг заявил, что британские военные активно сотрудничают с инопланетянами. Специалист заявляет даже о секретных подземных базах.

Сегодня стало известно о том, что инопланетяне не только давно присутствуют среди землян, но и активно сотрудничают с "сильными мира сего". В частности, лучший охотник за сверхъестественным Скотт Уоринг заявил о том, что военнослужащие Великобритании давно вошли в контакт с пришельцами и держат с ними связь, как минимум, на протяжении последних двадцати лет.

Уоринг утверждает, что британские военные имеют в своем распоряжении секретные подземные базы, которые используют как место встреч с представителями неземных цивилизаций.

Впрочем, не только силовые структуры Великобритании замешаны в отношениях с пришельцами. В качестве активного соратника инопланетян уфолог считает ВВС США, которая хранит огромную базу с информацией о контакте с гуманоидами.