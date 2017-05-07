Археологи рассказали о новых подробностях деятельности конкистадоров на Юге США

Эксперты из Тулейнского университета в Новом Орлеане в Луизиане сообщили, что обнаружены новые подробности деятельности конкистадоров на Юге США. Исследователи подчеркнули, что благодаря им в дальнейшем можно будет лучше понять историю Северной Америки, как сообщает VistaNews.

В 2013 году при проведении раскопок в Форт Сан Хуан в Южной Каролине обнаружили след древнего поселения. После этого начали вести активную работу для изучения, когда его построили и где именно расположили, считая от близлежащего индейского поселения Хоара. В 1540 году эта территория была пересечена испанским конкистадором Эрнандо де Сото, который разграблял Хоара, подчиняя коренных индейцев.

После Хуан Пардо, следующий колонист-завоеватель, основан Форт Сан Хуан. В то время Хоара восстановилась после де Сото, поселение являлось более укреплённым, и между индейцами и испанцами имел место временный союз. Однако в 1568 год он нарушился – жители Хоара подожгли Форт Сан Хуан. Сгоревшие останки дали современным археологам понять, что индейцы пользовались металлическими инструментами, и эксперты заявили, что, вероятно, коренные американцы помогали испанцам строить дома.