Ученые предупреждают о реальной опасности виртуального секса

Ученым удалось выяснить, что виртуальный секс может принести реальные проблемы. Всю катастрофу проблемы сложно переоценить.

Американские ученые доказали, что занятие виртуальным сексом и распространение в сети Интернет своих интимных фотографий может быть чревато реальными проблемами.

На данный момент установлено, что около 30% молодых людей хоть один раз в своей жизни испытывали на себе все "прелести" виртуального секса. Специалисты придумали название для него, и теперь подобного рода деятельность называется "секстинг". Несмотря на то, что никто не будет спорить об отсутствии пользы виртуального секса, ученые из США все-таки установили о высокой вероятности возникновения разного рода проблем на фоне этого увлечения.

Таким образом, любители секстинга могут узнать, что такое сексуальная дисфункция, когда дело дойдет до настоящего секса. Кроме того, "сливание" собственных откровенных фото чревато распространением их по Сети со всеми втекающими последствиями.

Специалисты подчеркивают, что пользователям стоит быть как можно аккуратнее в социальных сетях и фильтровать информацию.