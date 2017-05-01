Ученые зафиксировали движение клеток на высококачественном видео

Ученым удалось снять движение раковых клеток с помощью сверхъестественного видео. Специалисты достигли определенного результата с помощью оптической микроскопии.

Представители Федеральной политехнической школы Лозанны сняли на высококачественное видео процесс движения клеток. Исследователи разработали специальный метод оптической микроскопии, только с использованием которой возможно создавать изображения частотой в 200 кадров в секунду.

Автор эксперимента Тео Лассер отмечает, что они создали сложный агрегат, объединив микроскоп и устройства, применяемые для получения изображений с фазовым контрастом. Таким образом, ученые сняли движение клеток в нескольких срезах, чтобы получить трехмерное изображение. Невероятно, что разрешение видео составило 110 нанометров в плоскости.

Ученым удалось эффективно снять движение раковых клеток и нейронов мышечных макрофагов. Специалисты подчеркивают, что изобретенный метод исследования в дальнейшем может оказать незаменимую услугу в медицинской диагностике заболеваний.