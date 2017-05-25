Учёные: От виртуального секса появляются реальные проблемы

Специалисты из США заявили, что современная молодёжь проявляет излишнее легкомыслие, когда отправляет эротические фотоснимки и занимается виртуальным сексом. Ведение откровенной переписки настолько прижилось в жизни младшего поколения, что для этого даже ввели специальное обозначение, как сообщает VladTime.

По статистике, примерно пятая часть подростков и третья часть молодёжи не менее раза за всю жизнь общались на тему секса и отправляли эротические кадры собеседнику. Обозначение для такого – «секстинг». Такая деятельность приводила ко множеству скандалов, выявляя и преподавателей-соблазнителей и преступников-педофилов.

Специалисты отмечают, что молодёжь не задумывается над тем, к чему может привести откровенная переписка. Между тем, в США такое приводило к потере работы и даже тюремным срокам. Эксперты предостерегают, что отправка эротических фото может закончиться не так хорошо, как кажется. Собеседник может распространить такой контент по Сети самостоятельно или под воздействием посторонних.