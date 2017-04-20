Ученые доказали связь между депрессией и патологическими изменениями в мозге

Ученые из университета в Торонто установили прямую связь между депрессией и патологическими изменениями в мозге. Причиной заболеваний становился транслокаторный белок, который являлся катализатором проблемы.

Пословица "не берите дурного в голову" в данном случае играет решающую роль. Ученым из Центра наркологии и психического здоровья из университета в Торонто удалось доказать, что затяжные депрессия способствуют физиологическим изменениям в структуре мозга. Паталогия развивается посредством выделения транслокаторного белка (TSPO).

Специалисты сравнили развитие депрессии с воспалительными процессами или заболеванием, при которых мозг также страдает. Таким образом, среди всех испытуемых некоторые страдали затяжной депрессией, и концентрация транслокаторного белка у них в 30 раз превышала норму, которая наблюдалась у тех, кто находится в депрессивном состоянии относительно недавно.

Авторы исследования утверждают, что негативные последствия депрессии могут прогрессировать, а организм реагирует на состояние уныние как на патологическое и стремится автоматически избавиться от него.