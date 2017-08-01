Ученые открыли сходство языка жестов бонобо и шимпанзе

Ученые открыли сходство языка жестов обезьян: бонобо и шимпанзе. Об этом пишет издание PLoS Biology.

Группа биологов из Великобритании и Японии разработали первую в истории систему жестовых обозначений бонобо (Pan paniscus) и сопоставили её с аналогичной у шимпанзе (Pan troglodytes). Выяснилось, что оба вида используют для невербального общения с соплеменниками порядка 70 движений. И 90% из них совпадают. Исследователи обращают внимание, что значения одинаковых жестов у сородичей могут различаться. Такая вероятность предполагает, что шимпанзе и бонобо могут не понимать друг друга при попытке коммуникации.

Естественные ареалы животных разделяет река Конго. Рaniscus обитают на южном берегу, в то время как troglodytes - на северном. Их генетические пути разошлись менее миллиона лет назад. Эксперты во главе Кирсти Грэхем, сотрудницы Йоркского университета, сравнили значения жестов. Результаты работы показали, что некоторые из них полностью совпадают, тогда как контекст многозначных жестов мог отличаться. К примеру, хватание другой особи у шимпанзе чаще всего символизирует желание остановить действие. А вот бонобо таким образом приглашают забраться к себе на спину. Это также может служить сигналом к грумингу, выражать желание залезть на спину или же приказом уходить.

Кирсти Грэхем утверждает, что несмотря на явные различия, "языки" представителей рода Pan очень подобны. Вполне возможно, что они являются генетическим наследием от общего предка. Теперь специалисты заинтересовались, пользуются ли люди схожими условными обозначениями и какой смысл они в них вкладывают.