Физик рассказал, что скоро людям удастся поговорить с пришельцами

Физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку рассказал о том, что человечеству удастся связаться с пришельцами уже в этом столетии. Ученый отмечает, что это не принесет ничего хорошего, так как для человечества общение с пришельцами может закончится гибелью.

Как рассказал Митио Каку, до 2100 года людям удастся уловить некие радиосигналы, которые будут представлять из себя переговоры инопланетян. Ученые смогут расшифровать язык пришельцев, а также определить, к какому типу по шкале Кардашева он относится.

Физик не отрицает, что пришельцы могут и сами появиться на Земле для того, чтобы доказать свое существование. Однако Митио Каку отмечает, что такой поворот сюжета маловероятен, так как человечество еще не достойно того, чтобы лично познакомиться с инопланетянами.

Другие ученые давно призывают прекратить поиски внеземной жизни, так как это может принести на Землю неприятности. Специалисты отмечают, что пока неизвестно, окажутся ли пришельцы мирными, их разыскивать не стоит, ведь это может грозить гибелью всего человечества.