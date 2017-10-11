Ученые рассказали, почему следует заниматься сексом при свете

Ученые в ходе проведенного анализа смогли выяснить, что большинство людей любит заниматься сексом именно в темноте. Специалисты разыскали 6 причин для того, чтобы доказать человечеству, что заниматься любовью следует именно при свете.

Так, на первом месте в списке оказалась возможность видеть все, что делает сам человек и его партнер. По словам специалистов, во время секса все прикосновении должны быть деликатными и умелыми, чтобы доставить партнеру удовольствие. Во тьме все движения человека кажутся нелепыми, можно случайно травмировать партнера или же напрочь лишить его сексуального возбуждения одним неуверенным движением.

Второе место - это безопасность. В частности, это касается тех, кто во время секса предпочитает пользоваться презервативами для того, чтобы не подхватить какое-нибудь заболевание или предохраниться от нежелательной беременности. Во время использования презерватива нужно проверить, что в процессе натягивания он не повредился, между ним и половым членом нет никаких воздушных пузырей или зазубрин, что гораздо удобнее делать при свете, нежели в темноте. Третье место в списке занимает зрительный контакт. Он способен помочь партнерам укрепить связь, сделать ближе духовно. Без света будет крайне сложно заглядывать в глаза партнеру, пытаясь поймать эту связь.

Четвертая причина, почему следует заниматься сексом при свете - это возможность наблюдать за реакцией партнера. Без света человек ориентируется только на звуки, а когда появляется возможность следить за лицом партнером, то на нем легко можно отследить реакцию, например, хочет ли человек продолжать интимные ласки, или же у него уже напрочь отсутствует желание и он просто симулирует возбуждение.

Пятая причина заключается в том, что свет позволит человеку не бояться своего тела. В темноте человек прячется вместе со своими комплексами, а при свете он может увидеть в глазах восхищение партнера, понять, что не зависимо от фигуры и различных недостатков он желанен, а потому немного поднять свою самооценку.

Шестая и последняя причина - это возможность использовать цвет и свет для создания нужной атмосферы света. При помощи цвета и света партнеры могут создать различную атмосферу секса, как страстную, так и расслабляющую, потому специалисты советуют любовникам поближе познакомиться с термином хромотерапия.