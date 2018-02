Психологи: дети несправедливо делят дефицитные ресурсы

Американские психологи выяснили, что маленькие дети склонны несправедливо делить дефицитные ресурсы. Такая статья вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Давно известно, что в условиях сложного морального выбора человек опирается на два ключевых принципа: справедливость и поддержку своей социальной группы. Задачу для взрослых нередко упрощают различные внешние факторы, однако с детьми дело обстоит иначе. Стоит отметить, что понятие справедливости доступно людям примерно от 1,5 лет, а группы формируются ещё до 1 года.

Группа ученых из Иллинойского университета во главе с Рене Бейллардженом провела серию из двух экспериментов с целью изучить детскую психологию выбора. Они отобрали 72 1,5-летних ребенка и 48 - возрастом 2,5 года. Малышам показали игровое представление кукол-перчаток: обезьян и жирафов. По сюжету обезьяна раздавала своим товарищам печенье. Позиция маленьких зрителей анализировалась по их интересу за событиями.

Эксперимент разделили на пять условий: все животные получали угощение, обезьяна получала всё, жираф получал всё, оба жирафа получали по печенью или же один из них забирал оба. Выяснилось, что при достаточном количестве пищи дети одобряют равномерное разделение. А вот в случае нехватки они отдают предпочтение одной из социальных групп, игнорируя несправедливость выбора.