"Союз МС-06" с тремя космонавтами на борту успешно вернулся на Землю

В среду, 28 февраля, ранним утром произошло довольно значимое событие, так как троим членам экипажа МКС удалось успешно вернуться на Землю. Отмечается, что спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" совершила успешную посадку в казахстанской степи.

Сегодня, примерно в 05:30 по московскому времени, капсула космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа на борту оказалась на Земле. На борту находились космонавт из России Александр Мисуркин и астронавты США Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Известно, что все члены экипажа, которые совершили успешную посадку в одной из степей Казахстана, провели на МКС 168 дней.

В настоящий момент все трое мужчин чувствуют себя хорошо, а сотрудники поисково-спасательной службы занимаются поисками аппарата.

Прибывших на Землю членов экипажа МКС встречала толпа людей, которая выражала свое восхищение космонавтам, а также делала фотографии на память о столь значимом событии. Помимо этого, с возвращением домой космонавтов поздравила и NASA, разместив пост об их прибытии на своей странице в соцсети.