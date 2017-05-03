Ученые обнаружили следы никотина в зубном камне древних людей

Ученые из США, который трудятся при университете в Вашингтоне, обнаружили следы никотина в зубном камне древних людей. На основе этих исследований они хотят понять, кто и зачем из предков современных людей использовал опьяняющие растения.

Ученые из Соединенных Штатов, которые специализируются в области антропологии, в ходе недавних исследований обнаружили следы никотина в зубном камне древних людей. Объектом их работ стали челюсти восьми особей, которые были захоронены от шести тысяч до трехсот лет назад. Используя современное оборудование, специалисты смогли установить, что в составе эмали у некоторых из этих древних людей присутствовали такие вещества как атропин и кофеин.

Член этих исследований Шеннон Тузингхэм отмечает, что эти исследований помогут расширить знания людей о том, когда люди впервые стали применять опьяняющие средства, с какой целью они это делали и какому они принадлежали сословию.