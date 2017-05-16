Австралийский художник создал искусственные цветы с нектаром и пыльцой

Австралийский художник Майкл Кэнди сотворил искусственные цветы с настоящими нектаром и пыльцой. Таким образом он сможет решительно повысить популяцию цветов.

Посредством изобретения художника из Австралии Майкла Кэнди пчелы могут захватывать пыльцу и переносить ее на настоящие цветы для дальнейшего опыления. Таким образом, формируется так званое "безотходное производство", когда пчелы не истребляют живые цветы, а только их опыляют.

Майкл Кэнди создал цветок с четырьмя лепестками, который по форме был похож на настоящий. В центре цвета располагалась трубка, через которую и подается нектар, а вокруг система подачи пыльцы с искусственными тычинками. С помощью раздельных трубок в цветок подается все необходимое для опыления.

В Сети было опубликовано видео, на котором продемонстрирован принцип действия системы.

Однако ученые пока не в полной мере оценили изобретение художника, поскольку оно требует доработки и научного обоснования.