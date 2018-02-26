"Делает зомби": Новые виды грибов подчиняют и убивают муравьев изнутри

Американские ученые открыли новые виды грибов, которые подчиняют и убивают муравьев изнутри. Об этом пишет издание New Scientist.

Исследователи изучили 15 неизвестных ранее видов, которые ведут паразитический способ жизни. Они проникают в организмы насекомых в форме спор. Попав внутрь, они начинают питаться телом муравья и прорастать через его ткани, со временем убивая его. Однако самое любопытное, что некоторые могут воздействовать на мозг, изменяя поведение носителя и превращая в своеобразного зомби. И даже после его гибели они несут опасность сородичам усопшего, распространяя новые споры, которые без труда попадают в другие организмы.

К примеру, Ophiocordyceps blakebarnesii водится в древесине и чаще всего проникает в муравьев-плотников, возводящих свои жилища внутри рухнувших древесных стволов или неподалеку от них. Другой вид - Ophiocordyceps monacidis, успешно маскируется под мох.

Биологи сообщают, что пока обладают малой толикой информации. Известно, что обнаруженные грибы распространены, преимущественно, в тропических лесных массивах Японии, Австралии, Колумбии, США и Бразилии. Механизм их воздействия на живые организмы до конца не изучен. Однако первооткрыватели считают, что в будущем убийственные разновидности можно будет приспособить для истребления вредителей в аграрной промышленности.