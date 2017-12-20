Ученые: высокие темнокожие мужчины внушают больший страх, чем низкие

Ученые из университета американского штата Северная Каролина заключили, что высокие темнокожие мужчины кажутся окружающим намного опаснее, чем низкие. Шансов им быть арестованными полицией возрастают прямо пропорционально их росту.

Несмотря на мировую практику борьбы с дискриминацией по расовому признаку, ученые из США установили, что в определенных аспектах она все-таки дает о себе знать. Таким образом, специалисты университета в Северной Каролине Нил Хестер и Курт Грей провели социальный эксперимент, результаты которого оказались, хотя и ожидаемыми, однако весьма удручающими.

На протяжении некоторого времени ученые следили за полицейскими и фиксировали, мужчин какой национальности и какой физической формы они останавливали чаще всего. Оказалось, что именно темнокожие высокие мужчины казались представителям правопорядка наиболее подозрительными. Примечательно так же то, что в зависимости от роста возрастал также процент интереса к темнокожим американцам со стороны полиции. В то время, когда на белых и низких практически никакого внимание не обращали.

Этот эксперимент доказал, что раса и физические данные человека все-таки влияют на его социализацию, поскольку человек оценивает потенциальную, даже неоправданную какими-то реальными фактами, угрозу для себя.