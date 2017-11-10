Стволовые клетки человека восстановили поврежденный спинной мозг обезьяны

Стволовые клетки, взятые у человека, частично восстановили поврежденный мозг у пациента-обезьяны. Об этом сообщается в статье Nature Medicine.

Сотрудники американского университета Калифорнии пишут, что исследовали новый способ восстанавливать травмированные участки в спинном мозге. В настоящее время медики считают невозможным полное восстановление после таких повреждений. Благодаря интенсивной терапии, тренировкам с экзоскелетном и нейроинтерфейсам парализованные могли несколько вернуть чувствительность и способность к движению. Однако, по предположению ученых, люди просто учатся эффективнее использовать нейроны, оставшиеся целыми.

Ранее американцы начали разрабатывать методику, основанную на стволовых клетках. Получив положительные результаты в работе с крысами, они перешли к макакам-резусам. Девяти самцам повредили шейный отдел позвоночника, после чего они две недели реабилитировались. Затем в травмированную зону вводили 20 миллионов стволовых клеток, добытых из человеческого эмбриона возрастом 8 недель. Их посветили флуоресцирующими белками, чтобы отслеживать. Вместе с операцией животным начали вводить препараты для подавления иммунитета, чтобы не произошло отторжения вещества.

В итоге у пяти макак заживление произошло чрез несколько месяцев. Более того, в поврежденных участках нейробиологи заметили новые синапсы между нейронами и рост аксонов - отростков для из передачи. Наладилась связь между донорскими и собственными биологическими образованиями. Через месяцы у подопытных даже наблюдалась двигательная активность. И процесс восстановления продолжался. Авторы исследований отметили, что наблюдали за обезьянами лишь девять месяцев, тогда как полная реконструкция занимает куда больше времени.