Учёные: резкая смена температурного режима убивает рак

Ученые из США выяснили, что резкая смена температурного режима способна убивать раковые клетки. Однако истинную природу воздействия холода и жара на организм человека специалистам еще придется установить.

Резкие перемены температуры способны эффективно уничтожать раковые клетки. Об этом сегодня стало известно из исследований ученых университета Бингамтона в США. Посредством проведения ряда экспериментов специалистам удалось установить, что в результате воздействия жара и холода, причем в процессе активной смены температуры, клетки рака погибают.

Руководитель исследования Кеннет Бауман заявляет, что в случае воздействия разных температурных режимов организм вырабатывает самостоятельную систему защиты, которая и участвует в разрешении раковых клеток.

Однако почему именно так происходит, ученые из США еще не установили. В любом случае, результаты себя подтвердили, и посредством воздействия контрастных температур погибли все клетки рака предстательной железы.