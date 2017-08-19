Япония успешно запустила разведывательный спутник для борьбы с КНДР

Япония успешно запустила ракету-носитель Н2-А с разведывательным спутником Optical 6 на борту. Некоторые источники утверждают о намерении Японии вести скрытое противостояние с КНДР.

Сегодня, 27 февраля, Японское агентство аэрокосмического исследования провело успешный запуск ракеты, задача которого заключается в доставке на орбиту разведывательного спутника Optical 6. С помощью специальных аппаратов спутник сможет сможет производит съемку поверхности Земли в дневное время суток.

Сам запуск произошел на космодроме Танэгасима. Через двадцать минут после запуска спутник был выведен на орбиту. Согласно сведениям компании Mitsubishi Electric Corporation, управление агрегатом ляжет на министерство обороны Японии, и к тому же, утверждается, что запуск спутника напрямую связан с необходимостью слежки за Северной Кореей.

Представители NASA Space Flight отмечают, что подобный шаг Японии спровоцирован попытками КНДР запуска своего спутника.