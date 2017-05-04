Австрийские ученые изобрели новую форму материи

Австрийские ученые открыли новый вид материи. Она может состоять из атомов внутри других атомов.

Насколько известно, ранее наукой было установлено, что специфический конденсат Бозе-Эйнштейна образовывается исключительно при нулевой температуре. Ученые из Венского политехнического университета в Австрии установили, что посредством определенных манипуляций можно в один атом можно поместить другие атомы.

Таким образом, в условиях минимального энергетического состояния, атомы становятся неразделимыми. Для того, чтобы создать новую материю научные специалисты облучили частицу атома лазером. После "появления на свет" ридберговского атома, ученые смогли внедрить в него 170 других атомов.

Ученые утверждают, что инновационный вид материи способен существовать только в условиях с невысокой температурой, поскольку система в любой момент может разрушиться. Специалисты верят, что их открытие позволит более тщательно изучить конденсат Бозе-Эйнштейна.