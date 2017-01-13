Шведские биологи: мышцы человека стареют из-за мутаций

Шведские биологи открыли причину старения мышц человека. Сотрудники Каролинского института утверждают - его провоцируют мутации стволовых клеток.

Ученые исследовали количество мутаций, которые происходят в клетках мышечной ткани. Профессор Мария Эриксон поражается: в теле здорового человека 70-летнего человека каждая стволовая клетка в мышцах накапливает более 1000 отклонений. Дальнейшее изучение процесса доказало, что они возникают не случайным образом. Более того, есть зоны, которые лучше защищены от явления.

Оказалось, что большое количество мутаций в зрелом возрасте возникает из-за постоянного деления клеток. В молодом организме клетки сопротивляются мутациям за счет восстановления ДНК. Со временем эта функция у человека ухудшается, что приводит к снижению эффективности мышц. Используя эти наблюдения, эксперты планируют разработать новые способы избавиться от старения. Прежде всего им предстоит выяснить, каким образом на него влияют интенсивные мышечные нагрузки.