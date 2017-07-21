На дне Балтийского моря нашли таинственный корабль пришельцев

На дне Балтийского моря шведские ученые нашли уникальный объект, который напоминает корабль пришельцев из культового фильма «Звездные войны». Рядом с таинственным кораблем не работает радиоаппаратура, металл, из которого выполнен НЛО – не известен.

Как сообщается, ученым удалось отыскать на дне Балтийского моря уникальный корабль. Предполагают, что объект мог принадлежать пришельцам, которые потерпели крушение и лишились своего летательного средства.

Известно, что рядом со странным объектом полностью прекращает работать и отвечать на сигналы различная радиоаппаратура. Помимо этого, ученые не могут выяснить, из чего выполнен корпус корабля пришельцев.

Металл, который был использован для НЛО, не известен. Именно то, что ученые не могут определить, из чего сделан корабль, наталкивает на версии о внеземном происхождении объекта. Находка имеет необычную конструкции и не похожа ни на одно рукотворное творение человечества.

Исследование данного корабля принесло ученым многим сложностей, так как рядом с ней исследователи не могут посылать данные о своем местоположении. О находке начали говорить еще в 2011 году, но ее анализ до сих пор так и не сдвинулся с места.