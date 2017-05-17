Ученые рассказали о взрыве ближайшей к Солнцу звезды

Ученые рассказали, что на ближайшей к Солнце звезда Проксима Центавра была зафиксирована мощная вспышка. После, версия о существовании жизни в данной звездной системе была опровергнута.

Как стало известно, при помощи радиотелескопа ALMA на звезде Проксима Центавра ученые смогли зафиксировать большую вспышку. На созвездии случилось событие, пиковая яркость которого в 10 раз превышала наибольшие ранее фиксированные вспышки на Солнце.

За 9 секунд вспышка привела к тому, что яркость звезды и всей системы Проксима Центавра увеличилась в 1000 раз. Телескоп дал возможность астрономам наблюдать за звездой в период с января по март 2017 года.

Теперь астрономы подытожили, что взрыв привел к вспышке такой мощности, что исходящая при ней энергия могла убить все живое, находящееся в звездной системе Проксима Центавра. Взрыв, будто простерилизовал всю поверхность звезды, теперь все домыслы о том, что на системе могла быть жизнь полностью опровергнуты.