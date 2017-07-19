Ученые: взрыв ядра галактики приведет к ядерной зиме

Ученые рассказали, что может случиться, если в центре Млечного Пути случится взрыв. Так, взрыв ядра приведет к тому, что на Земле случатся колоссальные изменения климата, землян в таком случае будет ожидать ядерная зима.

По словам ученых, в некоторых галактиках в ядрах осуществляются определенные процессы, которые сопровождаются выбросом энергии и пыли. Количество такой энергии – колоссальное. В итоге, пыль с энергией может взрываться, а частицы от случившегося процесса могут разлететься по космосу, провоцируя звездные вспышки.

Исходя из анализа процессов в других галактиках, ученые выявили, что при взрыве ядра Млечного Пути Землю может ожидать ядерная зима. По мнению исследователей, галактика Млечного Пути отличается относительным спокойствием, но миллионы лет назад энергия ядра уже высбождалась, а последствия взрыва коснулись и Земли.

Теперь ученые предполагают, что такой сценарий с большой вероятностью может повториться. При взрыве энергии ядра человечество сможет выжить, но климатические изменения Земли все-таки окажут на людей негативное влияние.

Взрыв приведет к затяжной ядерной зиме. Однако, опасаться последствий такого происшествия еще рано, та как, по мнению ученых, событие случится примерно через 30 000 лет.