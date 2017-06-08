В США аварийно прекратили эксперимент по имитации полета на Марс

В США экспериментальный проект по имитации полета на Марс был аварийно прекращен из-за госпитализации одного из участников. Причины ЧП на изоляционном комплексе не сообщаются.

О том, что проект был закрыт, сообщила руководитель экспериментальной серии по имитации полета на Красную планету Ким Бинстед. Уже известно, что один из участников эксперимента срочно нуждался в помощи врачей и был госпитализирован.

Эксперимент был запущен 15 февраля, комплекс расположили на Гавайях. Организацией занимались ученые из Университета штата Гавайи, а финансовый аспект проекта взяло на себя NASA. Экспериментальный экипаж состоял из 2 мужчин и 2 женщин. Все они являются учеными, изучающими разные сферы.

Предполагалось, что в комплексе, который разместили на спящем вулкане Мауна-Лоа, участники эксперимента проведут 8 месяцев. Место расположения комплекса выбрали именно на вулкане из-за того, что склон отдаленно напоминал пейзажи Марса.

ЧП, как стало известно, случилось 19 февраля. О нем стали сообщать лишь сейчас, но причин и имени пострадавшего так и не разглашают. Дальнейшая судьба проекта пока неизвестна, будет ли он развиваться дальше – не сообщается. Ученые планировали проверить, какие проблемы со здоровьем и психикой могут случиться у астронавтов, отправившихся в экспедицию на Марс.