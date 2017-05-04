Учёные доказали, что шизофрения и депрессия передаются по наследству

Команда специалистов из Главной больницы Массачусетса и Гарвардской медицинской школы провела масштабные исследования, в результате которых доказала наследственную предрасположенность большинства психических расстройств.





Об этом пишет Biological Psychiatry. Исследовав около 5 тысяч историй болезней, заметок лечащего врача, назначений и проведя собственное когнитивное тестирование для подтверждения, учёные обнаружили интересную закономерность. Если коротко, то чем больше в истории болезни пациента сомнений врачей, записей и анализов, тем выше его предрасположенность к психическим расстройствам.



Учёные обусловили такую зависимость генетической особенностью, когда именно «поломка» заставляет человека обращаться в больницу по разным причинам или ставить под сомнение диагноз за диагнозом. Исследования проводились на действительных пациентах психлечебниц, среди которых были пациенты с диагнозами шизофрения, тяжёлая форма депрессии, посттравматическое расстройство и тревожность. Следовательно, болезнь передаётся потомству. Учёные говорят, что сейчас их теория требует доработки и тщательного изучения связи психиатрических расстройств и ДНК.