В день выборов президента России Земля подвергнется магнитной буре

18 марта, в день президентских выборов в России, на Земле ожидается магнитная буря. Метеозависимые жители планеты ощутят возмущения 14, 16 и 17.

По данным ученых, геомагнитная активность по своей мощности будет относительно-слабой. Однако, люди с повышенной чувствительностью к изменениям погоды, страдающие от резких магнитных возмущений, от грядущей бури могут испытать проблемы со здоровьем.

Как сообщается, магнитные возмущения начнутся 14 марта и продлятся до 18 марта. Не все дни станут неблагоприятными, ощутить на себе напряженную геомагнитную обстановку люди рискуют 14, 16 и 17 марта.

Данная магнитная буря станет третьим по счету геомагнитным возмущением в этом году. До этого слабые явления были зафиксированы в январе и феврале.

О грядущей буре, которая настигнет Землю в день выборов президента России, сообщили российские ученые из лаборатории по рентгеновской астрономии Солнца в Физическом институте имени Лебедева при Российской академии наук. Именно на 18 марта прогнозируются слабые магнитные возмущения, а на дни 16 и 17 марта ученые ожидают возбужденной магнитосферы.