Ученые из Гарварда изобрели искусственный глаз

Ученые из Гарварда смогли разработать специальную металинзу, принцип действия которой аналогичен работе человеческого глаза. Инновационную технологию в дальнейшем планируют применять в офтальмологии.

Представители Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете изобрели искусственный человеческий глаз, который разработан на основе металинзы. Посредством специальных мышц ее расстояние может изменяться.

Таким образом, американские ученые создали искусственную копию человеческого глаза. Толщина металинзы составляет 30 микрометров. Сама мышца представляет собой электромеханическое устройство из диэлектрического полимера и электродов. Так, при подаче различного напряжения на электроды металинза будет сжиматься или растягиваться, чтобы ее фокус уменьшался или увеличивался.

Гарвардские ученые утверждают, что вскоре их изобретение будет активно использоваться в офтальмологии для лечения такого заболевания как астигматизм.