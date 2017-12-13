Ученые: Открыт простой способ побороть депрессию

Ученые из США благодаря своим поэтапным исследованиям открыли новый способ побороть депрессию. Он очень прост – соблюдать диету в отношении мяса и фруктов. Хотя он нацелен на пожилых людей, такую же пользу он принесет и молодым.

Ученые из США, которые специализируются в области неврологии, долгое время изучали проблему депрессии у пожилых людей. Они искали способ, который поможет ее решить и пришли к определенным выводам. По их словам, существует специальная диета DASH. Ученые следили, чтобы на протяжении шести лет группа людей постоянно соблюдала ее. Она подразумевает употребление нежирных продуктов, а также овощей и фруктов.

По итогам эксперимента выяснилось, что те пожилые люди, кто придерживался этой диеты, были на одиннадцать процентов меньше склонны к депрессии. Между тем, те, кто так и не смог отказаться от употребления в пищу красного мяса, имели более высокий риск пострадать от подобных расстройств.