Ученые назвали неожиданную пользу употребления рыбы для детей

В Швеции, ученые из Университета Гетеборга рассказали о том, что употребление рыбы в детском возрасте оказывает на организм человека неожиданно-положительное влияние. Исследования показали, что включение рыбы и рыбных продуктов в рацион ребенка поможет ему, во взрослом возрасте, избежать целого списка болезней.

Как оказалось, если включать хотя бы один раз в месяц в рацион ребенка рыбу или рыбный продукт, то во взрослом возрасте организм сможет обезопасить себя от сенной лихорадки или поллиноза.

Поллиноз представляет собой сезонную болезнь, которая проявляется из-за аллергии на пыльцу. Человек, который начинает болеть поллинозом, страдает от чиханий, сильного зуда и покраснений кожи.

Ученые провели опрос и узнали у 4 000 родителей, как они кормят своих детей до 1 года. Позже, когда дети вошли в стадию подростка, медики узнали о состоянии их здоровья.

Оказалось, что дети, которым в возрасте 1 года хотя бы один раз в месяц давали есть рыбу, к 12 годам подвержены сенной лихорадки гораздо меньше остальных. Такая взаимосвязь употребления рыбы и понижения риска развития болезней была выявлена еще в 2003 году. Сейчас ученые подтвердили свои догадки и установили, что рыба способна помочь детям избавиться от риска заболевания астмой и экземой.