Ученые: из-за гаджетов у детей атрофируются мышцы пальцев

Из-за частого использования смартфонов и планшетов у детей все чаще наблюдается потеря умения держать в руках карандаши и ручки. Ученые сообщили, что из-за гаджетов у юных пользователей атрофируются мышцы пальцев.

Главный педиатр фонда «Сердце Англии» Салли Пэйн сообщила, что школьники теряют силу и ловкость рук. По сравнению с детьми, которые учились 10 лет назад, современные ученики демонстрируют откровенную потерю умений держать в руках карандаш или ручку.

К таким последствиям привела тенденция массового использования детьми планшетов и смартфонов. Игры и постоянный «серфинг» по Сети лишают юных пользователей фундаментальных двигательных навыков.

Также проблемы с навыками письма у детей заметила педиатр-терапевт Мелисса Прунти. Она специализируется на решение проблем детей с их почерком. По словам Прунти, сейчас необходимо исследовать проблему отсутствия навыков у детей. Однако, каждый случай должен анализироваться в индивидуальном порядке.

Также ученые сообщили о том, что частое использование гаджетов, игры на ПК и прочие занятия за устройствами мешает детям развиваться не только умственно, но и физически. Сидячий образ жизни и отсутствие деятельности, связанной с активным времяпрепровождением, приводят детей к тому, что они попросту теряют интерес к играм на свежем воздухе.