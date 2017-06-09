Ученые не верят в апокалипсис, но готовятся к нему

Как известно, не все ученые верят, что апокалипсис наступит. Тем не менее, многие из них все же готовят проекты, которые в случае гибели всего живого помогут возродить жизнь на Земле.

Ученые уже много раз прогнозировали апокалипсис, однако до сих пор он так и не произошел. Откровенно говоря, не все из них верят, что он когда-либо действительно наступит. Какие только не звучат предположения о том, как это произойдет. Кто-то говорит, что на Землю может упасть астероид и так погубить все живое. Другие же склоняются к теории, что человечество вымрет из-за смертельной эпидемии.

Хотя ученые не слишком верят, что конец света все же наступит, они все же готовятся к нему и продумывают, как можно спасти человечество в этом случае. Так, если на Земле исчезнет флора, специалисты намеренны возродить ее. В этих целях в Норвегии построили так называемое «Хранилище Судного дня». Оно содержит семена растений, которые можно употреблять в пищу. Ученые верят, что этот стратегический запас в свое время может спасти человечество от вымирания.