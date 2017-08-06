Ученые поймали сигнал от пришельцев, исходящий из другой галактики

В СМИ сообщают, что ученым удалось поймать сигнал от пришельцев, исходивший из соседней галактики. Анализ сигнала из Большого Магелланова облака показал, что в галактике могут существовать сложные молекулы.

Для ученых скопление в районе Большого Магелланова облака считалось ранее примитивным. Сигнал, полученный из этой зоны, демонстрирует активность данной галактики и очень заинтересовал исследователей.

По данным астрофизиков, галактика состоит, примерно, из 40 миллиардов звезд. В самом Магеллановом облаке содержится довольно мало тяжелых элементов, также там отсутствуют и сложные органические соединения. По крайне мере, так считалось ранее.

Теперь же, зафиксированный сигнал, исходящий из галактики, может свидетельствовать о том, что Большое Магелланово облако таит в себе массу загадок, неизведанных учеными ранее. Астрономы из лаборатории ALMA, где и был получен сигнал, занялись его расшифровкой. Оказалось, что послание может свидетельствовать о существовании в галактике разумных существ. Скептики полагают, что сигнал мог быть ошибкой, которую ученые допустили в своих вычислениях.