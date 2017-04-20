Ученые рассказали, люди какого года больше остальных склонны к ожирению

Ученые из Великобритании провели исследования и установили, люди какого года рождения наиболее подвержены ожирению. Оказалось, что тенденция избыточного веса распространена среди людей «миллениалов», рожденных в 80-90 годах.

По данным исследователей из благотворительной организации Cancer Research UK, среди людей, рожденных в период с 1980 по 1990 годы, ожирение наблюдается в 70% случаев. У людей, которых еще называют «миллениалами», чаще всего случается проблема избыточного веса. Данный показатель является также и прогнозом на дальнейшее распространение ожирения.

Среди людей, в возрасте от 35 до 44 лет, проблема избыточного веса случается или будет случаться гораздо чаще, чем у остальных. По словам ученых, такой показатель для людей, возрастом от 35 до 44 лет, значительно отличается от людей такого же возраста, которые родились в период с 1945 по 1955 годы.

Для того, чтобы избежать развития ожирения и предотвратить проблемы со здоровьем из-за лишнего веса, людям «миллениалам» рекомендуют более тщательно относиться к питанию. Для лучшего функционирования организма и для сохранения веса в рамках нормальных показателей, ученые рекомендуют есть больше фруктов и овощей, отказаться от вредной пищи и заниматься спортом.