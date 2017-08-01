На снимках Google Earth нашли таинственную линию вокруг Земли

В Сети пользователи нашли в программе Google Earth изображение Земли, которую «опоясала» странная линия светлого цвета, похожая на след от пролетевшего самолета. Таинственная линия вызвала массу обсуждений и заинтриговала пользователей.

По данным, полоса на снимке растянулась, примерно, на 21 000 километров вдоль Земли. Как утверждают пользователи, снимок со спутника показывает, что вокруг планеты часто происходят странные и необъяснимые явления.

Так, снимки программы Google Earth показали, что вдоль Земли протянулась странная линия светлого цвета. Поначалу многие предположили, что данный след остался после самолета. Однако, эксперты указали, что линия протянулась, примерно, на 21 000 километров. На такое расстояние самолеты, как заявили специалисты, летать не могут.

Нашлись и те, кто смог дать странной линии весьма простое пояснение. По мнению пользователей, линия могла появиться в результате того, что снимок мог быть скомпонован из ряда фотографий со спутников, которые регулярно снимают Землю. Из-за «склейки» фотографий и возникла линия, утверждают скептики.