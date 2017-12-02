Уфологи: В США НЛО напало на землян

По мнению уфологов Тима Дойла и Трейси Су, в США в районе таинственной «зоны 51» НЛО напало на землян. Исследователи обнаружили там пару истребителей-бомбардировщиков GeneralDynamicsF-16 Fighting Falcon и какой-то аппарат с неясными очертаниями, как сообщает VladTime.

Эксперты в области уфологии сделали выводы, что земная военная техника сражалась с инопланетными космолётом. Специалисты, наблюдая первоначально за «зоной 51», расположившись примерно в 12 милях от этого места, зафиксировали появление бомбардировщиков. Сделав фотографии таковых, потом Тим Дойл и Трейси Су обнаружили объект, который отличался от земных военных самолётов. Уфологи заявили, что, скорее всего, это некий беспилотник, поскольку в связи с размерами внутри вряд ли бы мог поместиться пришелец, если он такой по параметрам, как человек.

НЛО было треугольное, там отсутствовала реактивная струя. По мнению уфологов, имела место воздушная схватка между бомбардировщиками и этим объектом над «зоной 51». По другой версии, там могли просто тестировать какой-то экспериментальный самолёт. В том же районе расположен пункт разработки подобных летательных аппаратов.